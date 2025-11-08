Agustín Pavez hizo historia al ganar cinco oros en los Parapanamericanos Juveniles

El paranadador chileno Agustín Pavez, de 17 años, hizo historia este sábado en el deporte paralímpico nacional, al conquistar su cuarta y quinta medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se celebran en nuestro país.

Pavez, con este logro se convirtió en el máximo ganador de medallas de oro en este tipo de competiciones para el movimiento paralímpico chileno.

A primera hora, el oriundo de San Francisco de Mostazal se impuso en la prueba de los 100 metros espalda en el Centro Acuático "Kristel Köbrich", del Parque Estadio Nacional.

Y en la última prueba masculina de la jornada, logró su quinto oro, tras terminar primero en los 100 metros mariposa, al imponerse con un tiempo de 1'05"26 y un puntaje de 754, superando al argentino Lucas Leguizamón y al mexicano Juan Ruiz.

Estos éxitos se sumaron a los que había obtenido previamente en 400, 200 y 100 metros libres, todos en categoría senior.