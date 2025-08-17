Chile cerró con oro en equipos su gran actuación en el Mundial de Para powerlifting

Con una medalla de oro en equipos mixtos el Team ParaChile cerró este domingo su brillante presentación en la World Cup de Para powerlifting Santiago 2025. Tras tres días de competencia en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, los nacionales lograron 73 medallas en la competencia mundial.

En la jornada de cierre, Juan Carlos Garrido, Jorge Carinao y Marion Serrano vencieron a Ecuador en la definición y sumaron de esta manera el 38º oro del Team ParaChile en el certamen planetario.

"Solo son cosas buenas las que puedo decir: Pude competir en casa, con mi gente; logré subir la marca mundial en Legend y logramos como equipo una gran actuación. Estoy muy feliz que se haya hecho este torneo en Chile", dijo Juan Carlos Garrido.

En la tercera jornada Chile también ganó una plata y dos bronces en equipos, completando de esta manera una cosecha de 38 oros, 17 platas y 17 bronces.

Juveniles rinden examen antes de los Juegos Parapanamericanos

Uno de los hitos más relevantes que dejó la Copa del Mundo de Santiago 2025 fue sin lugar a dudas la gran presentación que marcaron los seleccionados juveniles que compitieron en las categorías Next Gen (U19), Rookie (U17).

En su paso por el torneo, las jóvenes promesas nacionales que se preparan para los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, ganaron 28 preseas (23 de oro, 2 de plata y 3 de bronce), aportando de esta manera con el 38% del total de la cosecha chilena.

"Fue un gran evento preparativo, donde nuestros deportistas ganaron roce internacional y adquirieron un compromiso fuerte para lo que se viene. Respondieron muy bien", dijo Jesús García, head coach nacional.