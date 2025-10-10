Chile ganó 14 medallas en Parapanamericano de tenis de mesa en Sao Paulo

El Team ParaChile tuvo una destacada actuación este viernes al ganar 14 medallas en el Parapanamericano de tenis de mesa en Sao Paulo, uno de los torneos continentales más importantes de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

Tamara Leonelli (clase 5), Luis Flores (2) y Vicente Leiva (1), fueron las máximas figuras del seleccionado nacional tras imponerse en sus respectivas categorías.

Leonelli demostró su regularidad en el campeonato y su condición de top ten (8°) y se adjudicó el oro al derrotar a Martha Verdin de México por 3-1.

Flores, otro seleccionado que vive un gran presente, se consagró tras derrotar a sus cuatro contrincantes por parciales de 3-0, sin ceder un set en la clase 2.

En este, 2025 Flores alcanzó su mejor posición histórica en el Circuito Mundial: Segundo del mundo.

Por su parte, Leiva, también tuvo un muy buen campeonato, ganando sus cuatro encuentros y consagrándose campeón en la clase 1.

Con medallas de plata, en tanto, destacaron Matías Pino (6), Claudio Bahamondes (7), Florencia Pérez (8) y Manuel Echaveguren (10), mientras que con presea de bronce, aportaron José Luis Cerpa (7) Andrés Beroiza (8), Cristóbal García (10), Ailyn Espinoza (10), Armin Rosas (11), Lissette Salinas (1) e Ignacio Torres (6).

Por otra parte, destacar la presentación de los seleccionados juveniles que estarán presentes en los Juegos Parapanamericanos, logrando estar en el podio Florencia Pérez, José Luis Cerpa, Ignacio Torres, Claudio Bahamondes y Cristóbal García.

El Parapanamericano Sao Paulo 2025 proseguirá este sábado con los duelos de la competencia de dobles, instancia en la que Chile también estará presente.

MEDALLERO CHILENO: