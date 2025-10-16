Jorge Carinao se coronó campeón mundial de Para Powerlifting en El Cairo

Una nueva hazaña para el deporte chileno se vivió en El Cairo, donde el deportista nacional Jorge Carinao se coronó campeón mundial de Para Powerlifting, logrando un impresionante total de 547 kilos levantados en la competencia.

Con este resultado, Carinao consolidó su posición entre los mejores del mundo en su disciplina, sumando un nuevo título a su destacada trayectoria deportiva que incluye múltiples participaciones internacionales y medallas en campeonatos continentales y mundiales.

"Este triunfo representa años de esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo. Estoy muy feliz de poder darle esta alegría a Chile y a todas las personas que me han apoyado en este camino", declaró Carinao tras recibir la medalla de oro.

El Campeonato Mundial de Para Powerlifting, realizado en El Cairo, Egipto, reunió a los mejores exponentes de la disciplina, en una competencia que destacó por su alto nivel técnico y deportivo.