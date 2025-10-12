Síguenos:
Tópicos: Deportes | Paralímpicos | Deportistas Chilenos

Juan Carlos Garrido logró dos oros, un récord y una plata en Mundial de Para Powerlifting

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El destacado deportista chileno brilló en la competencia de El Cairo, Egipto.

El chileno Juan Carlos Garrido logró dos medallas de oro y una de plata en la categoría Leyenda en el Mundial de Para Powerlifting celebrado en la ciudad de El Cairo, Egipto, este domingo.

Ambas preseas doradas fueron en la categoría Leyenda, tanto en los levantamientos totales como en la competencia de rango +45 años. 

Además, el múltiple medallista panamericano también logró el récord mundial en la categoría Leyenda al levantar 184 kilos en su tercer intento durante la disputa del Grupo A Elite.

La medalla de plata de Garrido llegó en la mencionada categoría Élite -59 kg, con un levantamiento acumulado de 587 kilos.

