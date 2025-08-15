Juan Carlos Garrido y Jorge Carinao tuvieron gran debut en el Mundial de Para powerlifting

Los campeones parapanamericanos Juan Carlos Garrido y Jorge Carinao fueron las principales figuras del Team ParaChile en la jornada inaugural de la World Cup de Para Powerlifting, que comenzó este viernes en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Estadio Nacional.

Los experimentados pesistas lideraron con un oro y una plata cada uno en la categoría elite la delegación nacional, que tras las primeras nueve finales cosechó un total de 31 medallas.

Garrido brilló en la categoría bajo 59 kilos al imponerse con una sumatoria de 536 kilos en sus tres intentos. Además, se quedó con la plata en la serie del mejor intento tras registrar 181 kilos, marca que le permitió batir el récord mundial de la categoría Leyend y conquistar otras dos preseas doradas.

Carinao tampoco se quedó atrás y en la -65 kilos alcanzó el oro en el total con 540 kilos, además de quedarse con la medalla de plata en el mejor levantamiento con un registro de 185 kilos.

También ganaron medallas en elite los nacionales Helen Zuleta (dos platas en -50 kilos), Tatiana Rebolledo (dos bronces en -50), Diego Silva (dos bronces en -54), Maitena Chamorro (bronce en -41), Javier Jiménez (bronce en -59), Julie Grille (un oro y una plata en -67), Elías Castro (dos bronces en -72) y Sayén Cortés (bronce en -67).

En la categoría Next Gen (U19) también sumaron medallas Carlos Melgarejo (dos oros en -54), Maitena Chamorro (un bronce y una plata en -41), Vicente Saavedra (dos oros en -72) y Sayén Cortés (dos oros en -67); mientras que en Rookie (U17) aportaron preseas los chilenos Tatiana Rebolledo (dos oros en -50) y Matías Pezo (dos oros en -65).

Este sábado continuará la World Cup Santiago 2025 con la segunda jornada, que arrancará a las 09:30 y se extenderá hasta las 17:00 horas.