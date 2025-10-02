Luis Flores competirá en el ITTF World Para Elite de Sao Paulo buscando su clasificación al mundial

A partir de este viernes 3 y hasta el próximo martes 7 de octubre, el destacado tenimesista paralímpico Luis Flores estará compitiendo en el ITTF World Para Elite Sao Paulo 2025, que es parte de su ruta a la clasificación para el mundial de Tailandia 2026.

Flores, de 37 años, practica tenis de mesa adaptado hace más de una década y ha consolidado una carrera destacada a nivel nacional e internacional, incluyendo el liderazgo en el ranking chileno. En abril de este año alcanzó la segunda posición mundial en la Clase 2, categoría en la que compite.

El deportista nacional destaca que en Sao Paulo buscará el primer lugar y que se ha estado preparando para lograrlo: "Voy a pelear la medalla de oro y así poder clasificar al mundial, que es en noviembre del próximo año en Tailandia. Estoy enfocado en eso y en los entrenamientos a full para lograr esos resultados", expresó.

Este nuevo desafío lo enfrenta junto a una nueva silla de ruedas, especialmente fabricada para Flores, que llega en un momento donde necesitaba asegurar su continuidad y seguridad en la pista, ya que su anterior silla mostraba un deterioro considerable por el uso prolongado en sus últimas competencias. Flores comenta que este aparato –que fue donado por la Fundación Te Apoyamos, creada por el empresario Andrónico Luksic, como parte del impulso que entrega la entidad al desarrollo de su carrera deportiva–, está diseñado a su medida, con materiales de última tecnología.

"La silla me ayuda muchísimo, porque es más liviana, en competencia es fantástica porque tengo mayor alcance, mejor altura, está muy bien pensada para mi día a día y también para el juego", enfatizó.