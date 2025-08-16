Serrano y Campos brillaron en gran actuación del Team ParaChile en el Mundial de Para powerlifting

Marion Serrano, Camila Campos, Matías Reveco y Aracely Quiroz fueron las principales figuras del Team ParaChile en la segunda jornada de la Copa Mundial de Para powerlifting Santiago 2025.

A las 30 medallas obtenidas este viernes, el seleccionado nacional sumó este sábado otras 41 preseas, completando hasta el momento 71 medallas.

En la categoría Elite, Serrano se impuso en la clase -86 con una marca de 135 kilos, marcando además el récord de Chile en la categoría. Campos, por su parte, triunfó en -61 kilos con una mejor marca de 110.

Reveco, en tanto, confirmó su buen momento con dos oros en la categoría -80 kilos, mientras Quiroz ganó un oro y una plata en -73.

En el grupo de las figuras jóvenes del seleccionado nacional destacaron este sábado: Renata Encina, Tania Toro, Iska Pascal, Kasandra Melita, Felipe Escobar y Christofer Melita. Todos ellos ganaron medallas en sus categorías y potenciaron su preparación de cara a los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025.