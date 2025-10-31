Amenaza de tormenta obligó a postergar la ceremonia inaugural de los Parapanamericanos Juveniles

Pese a que este viernes todo estaba previsto para la ceremonia inaugural de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que debía realizarse en la explanada sur del Estadio Nacional, la amenaza de una eventual tormenta eléctrica obligó a aplazar el evento programado para las 20:00 horas.

El mal clima se extendió durante toda la tarde en la Región Metropolitana, por lo que aquello obligó a velar por la seguridad de los más de 900 deportistas de 27 países del continente que iban a desfilar ante la mirada del público junto a una presentación de varios artistas.

La apertura incluía música en vivo, freestyle, danza y diversas intervenciones escénicas. Además, estaban confirmadas las presencias del vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde; el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; y el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, Julio César Ávila.

Desde el comité organizador indicaron que se está evaluando una nueva fecha para la ceremonia Pese a la suspensión del acto inaugural, las competencias deportivas se mantendrán según el calendario previsto en el Parque Estadio Nacional y otras sedes a partir de este 31 de octubre.