Chile batió récord histórico de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Este martes 4 de noviembre los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 están recién en el 50 por ciento de su desarrollo, pues culminan el próximo domingo.

Y la selección nacional, el Team ParaChile, ya superó el máximo de medallas que había obtenido en las citas continentales previas del deporte adaptado junior.



En Buenos Aires 2013, Chile cosechó 18 preseas (3 oros, 6 platas y 9 bronces), en Sao Paulo 2017 celebró 28 (14, 10 y 4) y en Bogotá 2023 obtuvo 29 (10, 11 y 8).

Hasta el mediodía de ayer, en la quinta jornada de las diez de los Juegos, los deportistas chilenos habían cosechado 31 medallas, que se subdividen en 6 oros, 12 platas y 13 bronces.

La disciplina que mayores satisfacciones logró hasta el momento es el tenis de mesa, competencia que concluyó el lunes en Rengo, donde Chile alcanzó 2 oros, 5 platas y 6 bronces. La preseas doradas fueron para Cristóbal García, quien se impuso en los singles de la serie 10 y el dobles en la categoría 14-20, en dupla con José Luis Cerpa.



En atletismo, que concluye este miércoles, Chile sumaba e 3 medallas de oro, por medio de Constanza Vergara en el lanzamiento de la bala, y Alexander Salas y María Jesús Lara en 100 metros, ambos en categoría T47. Además, otros 11 deportistas nacionales lograron subir al podio.



En tiro con arco, en tanto, no se llegó a la cima del podio, pero se acumularon 2 platas y 2 bronces.

"Los resultados se están dando según lo que habíamos presupuestado. En Paratenis de Mesa cumplimos con las expectativas y no están llenando de alegría las actuaciones del Atletismo y del Paratiro con Arco. Y nos quedan instancias donde tenemos grandes expectativas, como la Paranatación y el Parapowerlifting", dijo Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile.



"Hay méritos en la captación de talentos y luego en el intenso trabajo en la preparación de los deportistas para llegar al podio... Siempre pensamos que este evento era una gran oportunidad y es muy satisfactorio saber que lo estamos aprovechando al máximo", sostuvo el directivo, quien es además jugador de básquetbol en silla de ruedas.