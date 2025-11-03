Chile conquistó dos medallas de oro en atletismo en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Los paratletas chilenos Alexander Salas y María Jesús Lara se impusieron en sus respectivas competencias de 100 metros planos (ambos en categoría T47), ganando doble oro en el inicio de la jornada atlética de los Juegos Parapanamericanos Chile 2025.

En el caso de Lara los antecedentes eran promisorios, ya que viene de registrar buenos resultados en el Mundial de Para Atletismo en India. En el país más poblado del planeta hizo historia no sólo por ser la deportista más joven de la cita ecuménica, corriendo con apenas 16 años.

Luego del triunfo, Lara sostuvo que: "La verdad es que estoy contento, feliz por esta victoria. Al principio estaba nervioso, pero luego se me pasó, aunque todo fue muy rápido, por supuesto. Sentía a mi familia gritando, a mis amigos, pero sólo miraba al frente y seguía corriendo".

"Estoy muy "prendido"; mañana voy a 200, mentalizado en ganar (...) y en 400 también. Se dio como lo había pensado, como lo había imaginado: ganando medalla de oro para mi país, Chile", añadió.

En tanto, Salas ya demostró que es más que una esperanza, pues con sólo 15 años logró imponerse a varios competidores mayores que ella.

Respecto a la victoria, María Jesús indicó que: "Ha sido un trabajo muy duro, de muchas horas de entrenamiento durante toda la semana. Es harto sacrificio el que hay que hacer en el deporte de alto rendimiento, donde recién me estoy iniciando. Voy mejorando. Ahora soy campeona parapanamericano y este es un gran triunfo no sólo para mí, sino que también para mi entrenador y para mi familia".

"Desde los Parapanamericanos de Bogotá 2023 mi entrenador me dijo que podía estar acá. Acabo de llegar del Mundial adulto y eso es más presión aún, considerando que era como que si uno es deportista juvenil y va a un Mundial adulto tiene que ganar acá. Ese fue tambien una gran opersión, pero lo logré. Bueno, uno siempre se pone ansiosa ante de una competencia", agregó.