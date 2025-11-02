Cristóbal García conquistó el primer oro de Chile en los Parapanamericanos Juveniles 2025

Chile abrió con una alegría su presentación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de 2025, ya que el tenimesista Cristóbal García venció por parciales de 11-3, 12-10 y 11-6 al guatemalteco Diego Suchite y conquistó la primera medalla de oro para el país.

El deportista nacional se impuso con autoridad en la Clase 10 de la disciplina realizada en el Polideportivo "Luis Pavez" de Rengo. En tanto, su compatriota Marcelo Solís y el colombiano Santiago Ramírez completaron el podio al quedarse con las medallas de bronce.

García, de 19 años, compitió en la clase reservada para atletas de pie con leves limitaciones físicas en extremidades o dorso. Su victoria, además de marcar el primer oro nacional, lideró el listado de las nueve preseas que sumó el Team ParaChile.

En otros resultados del para tenis de mesa: Belén Fuentes, Joseline Yévenes y Claudio Bahamondes se quedaron con medallas de plata. Mientras que Aylin Millalén, Ignacio Torres, Vicente Vidal, José Luis Cerpa y el mencionado Solís sumaron bronces.