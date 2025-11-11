Presidente Boric a delegación de los Parapanamericanos Juveniles: Son un orgullo para todo Chile

Una jornada plena de calidez especial se vivió la mañana de este martes en La Moneda, donde el Presidente Gabriel Boric recibió a gran parte de la delegación nacional que participó en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que concluyeron el domingo último en el Parque Estadio Nacional, poniendo fin a 10 días de competencias en las regiones de O'Higgins y Metropolitana.

"Quiero transmitirles con mucho cariño, con respeto, la admiración que generan en el país entero. Ustedes son un orgullo para todo Chile, de verdad. Y son un orgullo para Chile que no solo pasa por estos momentos de premiaciones, sino que además se transforman en un ejemplo", sostuvo el mandatario ante los deportistas, sus familias y sus equipos técnicos, reunidos en la Plaza de la Constitución, aledaña al palacio de Gobierno.

Boric destacó además la inversión en deporte y actividad física durante estos años, señalando que "creemos que el deporte es prioritario, no solamente por la alegría que genera, sino porque genera una sociedad más cohesionada", añadiendo que "es una inversión también en salud física, es una inversión en salud mental, que es tremendamente importante y de la que a veces se habla poco".

El Presidente destacó los avances concretados durante este gobierno en lo relativo al fortalecimiento del deporte paralímpico, mencionando el aumento del presupuesto desde 1.650 millones de pesos a más de 5 mil millones de pesos; la construcción e inicio de funcionamiento del Centro de Entrenamiento Paralímpico, por una inversión de más de 12 mil millones de pesos, mejoras en la Beca Proddar y la organización de grandes eventos paralímpicos.

En tanto, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, relevó el evento señalando que "estos Juegos fueron la celebración de un principio que para nosotros es fundamental: el deporte como herramienta de inclusión, dignidad y oportunidades. Cada una y cada uno de nuestros atletas encarna esa idea. No solo porque representan un esfuerzo inmenso para alcanzar la alta competencia, sino porque son inspiración viva para las niñas, niños y jóvenes en cada rincón del país.

Agradecer a las familias, a entrenadoras y entrenadores, al Comité Paralímpico y especialmente a quienes trabajaron, desde distintos espacios institucionales, durante meses, para que esta fiesta fuera posible. A nuestras y nuestros deportistas del Team ParaChile que dejaron en alto nuestra bandera con 25 medallas de oro, 32 de plata y 32 de bronce".