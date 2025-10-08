Diez países disputarán Sudamericano de Ajedrez en Rancagua

Este miércoles, en la ciudad de Rancagua, se realizó lanzamiento del primer "Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto y Femenino 2025", que convoca a unos 200 competidores provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile, y que es liderado por la Federación de Ajedrez de Chile, AJEFECH.

Este evento internacional partirá oficialmente el lunes 3 de noviembre en la Universidad de O'Higgins, en Rancagua, para posicionar a Chile como escenario de competencias deportivas de clase mundial, en una jornada que se extenderá hasta el sábado 8 del mismo mes.

Al respecto, la presidenta de la Federación Nacional de Ajedrez, Alejandra Díaz, destacó que "es un hito histórico que Chile sea sede del primer Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto y Femenino, lo cual permitirá articular una inédita plataforma de intercambio cultural, desarrollo cognitivo y educacional".