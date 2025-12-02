Chileno Sebastián Lira logró su segundo récord continental de apneismo

Tras meses de preparación y dos intentos fallidos en su intento por superar el récord continental, el chileno Sebastián Lira logró un hito para Chile y América al conseguir sumergirse en apnea 121 metros en modalidad monoaleta.

Esto lo posiciona como la 20ª persona del mundo en lograr esta hazaña y el primero del continente.

Este hito ocurrió durante la realización del campeonato Deep Dominica que se efectuó entre el 24 de noviembre y 1 de diciembre en las islas de Dominica, lugar que lo ha alojado durante los últimos meses y en donde ya había logrado la inmersión dos veces, una en modalidad de entrenamiento y otra durante el campeonato Blue Element, pero en donde quedó descalificado su marca al tocar la cuerda fuera de lugar.

El récord continental absoluto lo tenía a la fecha el mexicano Pedro Tapia con 119 metros batiendo la marca de Carlos Coste de 116 metros que llevaba más de una década sin ser superada durante la competencia Blue Element.

"Este logro me deja con mucha hambre y motivación para el próximo año. Creo que todavía no he encontrado mi límite. En cuanto al récord, mi técnica estuvo buena, tuve oxígeno de más, pude ecualizar mis oídos hasta el fondo y manejar la narcosis", comentó tras el récord panamericano.

De esta manera, Lira culmina su temporada 2025, entregando a Chile y al continente completo tres reconocimientos mundiales, con un primer lugar en Blue Element en bialeta al alcanzar el récord de los 116 metros (6to mundial), y dos primeros lugares en Deep Dominica fijando una marca en inmersión libre de 116 metros (10mo mundial) y otra con los 121 metros en monoaleta (14vo mundial).