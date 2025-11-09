Más de 1.000 participantes animaron la primera versión del Endurance Trail

Durante la jornada del sábado 8 de noviembre recién pasado se desarrolló en las cumbres de la capital la primera edición del The North Face Endurance Trail, que reunió más de 1.000 competidores en exigentes cuatro categorías de distancia.

Los atletas iniciaron la carrera en categoría ultra de 80K y 50K entre las 4:00 y 6:00 horas, mientras que los 25K y 10K largaron entre las 8:00 y 9:00 horas.

Carla Fuenzalida se coronó como campeona en los 80K femeninos, tras una actuación impecable en un tiempo de 11:58:44. En la categoría masculina, el chileno Adriano Córdova obtuvo primer lugar con un tiempo de 9:14:58.

En los 50K los protagonistas fueron Dominga Villarino y Fernando Rojas, con cronómetros de 7:37:24 y 5:35:57, respectivamente.

"Siempre alegan que faltan carreras de nivel, que en Europa hay carreras top, y la verdad que esta si lo es. Vengo llegando del Mundial y es exactamente lo mismo, incluso es más difícil porque es más rápida", destacó Villarino.

Por otro lado, en los 25K la ganadora femenina fue la chilena Constanza Leal, con un tiempo de 3:22:31, mientras que en la categoría masculina se consagró como el más rápido el chileno Sebastián Roble, registrando una marca de 2:40:35.

"Este Endurance Trail en nuestro país demostró que este deporte sigue tomando protagonismo en los trail runners. Sin duda uno de los eventos más esperados por la comunidad, atrayendo a atletas de distintos lugares del mundo y elevando el nivel de la disciplina en Chile", comentó Patricio Jarpa, Marketing Manager de The North Face Chile, marca promotora del evento.