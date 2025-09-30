Pequeños escaladores darán vida a la Liga Master Kids 2025

El Muro de Escalada de Mall Sport será nuevamente el escenario de la Liga Master Kids 2025, un campeonato de escalada enfocado en niños y niñas que busca fomentar la práctica deportiva, el aprendizaje y la superación personal en un ambiente seguro y estimulante.

El encuentro deportivo contempla cuatro fechas de competencia, todas en día viernes, programadas para el 3 y 17 de octubre, y el 14 y 28 de noviembre, esta última como gran final.

La competencia estará dividida en tres categorías -Penecas (2017–2018), Infantil (2014–2016) y Juvenil (2011–2013), tanto en damas como en varones-, y se disputará bajo el formato americano (Flash), con 24 boulders de diferentes niveles de dificultad.

Cada ronda tendrá una duración de una hora y quince minutos, con seis zonas de escalada disponibles para que todos los participantes puedan competir en simultáneo.

Los tres primeros lugares de cada categoría serán premiados en la final del 28 de noviembre, mientras que cada competidor recibirá además la polera oficial de la Liga Master Kids, entregada en la primera fecha.

La organización adelantó que habrá un cronograma especial para la última jornada, con el fin de equilibrar los grupos por categoría y garantizar un desarrollo competitivo óptimo.