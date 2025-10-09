Una carrera por las montañas: El Endurance Trail se correrá el 8 de noviembre

Este 8 de noviembre se realizará el Endurance Trail, una competencia busca impulsar el trail running en Chile y Sudamérica. La competencia se llevará a cabo por varios senderos de nuestra capital, conectando la ciudad con la naturaleza de Santiago.

Bajo el concepto "From the City to the Mountains", los participantes podrán correr en cuatro distancias disponibles: 10K, 25K, 50K y 80K. Los 10K y 25K son ideales para quienes están dando sus primeros pasos en este deporte y quieren seguir creciendo, mientras que los 50K y 80K representan un reto mayor, con circuitos diseñados para poner a prueba tanto la resistencia física como mental de los corredores.

Una de las características más relevantes de esta carrera es que se correrá por la mismísima Cordillera de los Andes. La geografía de nuestro país, específicamente de la Región Metropolitana, entrega este plus que no todas las competiciones lo tienen. Partir en la ciudad y que en 5K ya estés recorriendo la montaña. Esto también genera dificultad, ya que los senderos tendrán el desnivel natural de la cordillera, pero al mismo tiempo te entregarán paisajes increíbles.

Es importante destacar que el Endurance Challenge se instaló hace años como una de las competiciones más exigentes y emblemáticas de Sudamérica. La carrera promete una experiencia inolvidable, con todos los estándares de calidad y seguridad de The North Face, rutas cuidadosamente seleccionadas y un entorno natural privilegiado como escenario.