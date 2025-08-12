Marcelo Jiménez se subió al podio en el "O Marisquiño" de España

Reconocido por todos los seguidores de los deportes de acción, el "O Marisquiño" cuenta con mucha trayectoria. El certamen reúne mediante invitaciones a representantes de disciplinas del skate, BMX, descenso y baloncesto en un entorno playero de Galicia, España, con la presencia de bandas y arte callejero que hacen del evento algo único.

Hasta allí llegó Marcelo Jimenez. El skater chileno que por primera vez fue convocado, dio inicio a su calendario de gira europea con esta fecha, siendo un espectacular arranque, adjudicándose el tercer lugar en la categoría Mini Rampa.

Con una gran convocatoria, el multitudinario evento se instaló por tres días en Vigo, Galicia, deleitando a los presentes con grandes actuaciones de los deportistas presentes.

Marcelo fue uno de ellos, quien disfrutó su primera vez en este emblemático evento. "Estuvo increíble. Hubo mucho nivel de todos los competidores. Estoy contento de estar por primera vez aquí y de haber quedado en el tercer lugar representando a Chile. Es el primer evento del circuito que estoy haciendo por Europa, y me pone feliz de que siendo el primero estuve en el podio y me deja súper motivado para los próximos eventos", comentó el deportista Red Bull.

En la categoría Mini Rampa, el primer lugar lo obtuvo Danny León, el skater español que hace muy poco tiempo estuvo de visita en Chile, siendo esta su novena victoria en esta competencia en la que se ha presentado desde el 2013, y que lo ha visto desarrollarse y crecer en las distintas disciplinas del skate.

En el segundo lugar lo acompañó también el neerlandés Jason Lijnzaat.