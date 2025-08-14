Diputado busca fortalecer la rayuela como deporte nacional

El diputado Roberto Arroyo; el ministro del Deporte Jaime Pizarro, y el secretario regional de la Federación de Tejoplano de Concepción, Antonio Seguel; abordaron medidas para potenciar la rayuela, incluyendo infraestructura, reconocimiento y apoyo a nivel nacional.

En el marco de un encuentro en el Ministerio del Deporte, el parlamentario Roberto Arroyo (PSC) resaltó los acuerdos alcanzados junto al ministro Jaime Pizarro y representantes de la rayuela de la región. El legislador subrayó que el objetivo fue clarificar el alcance del reconocimiento de esta disciplina como deporte nacional y avanzar en mejoras concretas para su desarrollo.

"Estamos terminando esta reunión con el ministro Jaime Pizarro, ministro del Deporte, y junto a los dirigentes regionales de la Rayuela, para ver varios puntos. Uno es que la Rayuela es un deporte nacional, pero queremos saber, si el ser un deporte nacional es solamente un papel o implica algún tipo de beneficio. También, junto a ellos, los dirigentes de la Rayuela a nivel regional, hicieron varias preguntas y están solicitando también la posibilidad de tener un terreno o una casa para la Federación Regional", expresó Arroyo.

Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, valoró la instancia y la participación de los representantes de la disciplina: "Hemos tenido una muy grata reunión junto a dirigentes de la Rayuela, de la región del Biobío, donde una gran cantidad de practicantes, tanto adultos, damas, y también muchos niños, están participando de esta maravillosa disciplina. Para poder conocer y para poder también apoyar el desarrollo de estas organizaciones deportivas, hemos trabajado para coordinar acciones futuras", manifestó.