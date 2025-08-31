¡Histórico! Matías González se coronó campeón mundial de Esquí Náutico con solo 17 años

El esquí náutico chileno vive una jornada histórica. Con tan solo 17 años, Matías González se coronó este domingo como el nuevo campeón mundial en la modalidad de Figuras (Tricks) en el Mundial de Esquí Náutico Open que se disputa en Recetto, Italia.

El joven deportista alcanzó la gloria tras una encendida final, logrando una hazaña sin precedentes para el deporte nacional.

En una definición de altísimo nivel, González se impuso con un puntaje de 12.410 en la ronda final, superando por un estrecho margen de apenas 10 puntos al estadounidense Jake Abelson, quien se quedó con la medalla de plata al registrar 12.400 puntos.

El podio lo completó el mexicano Patricio Font, quien obtuvo la medalla de bronce con una marca de 12.010 puntos.

El triunfo de González le otorga el título y lo inscribe en los libros de historia del deporte chileno.

Se convirtió en el esquiador más joven en conseguir un título mundial Open Adulto y le entregó a Chile su tercer campeonato del mundo en esta categoría.

¡CAMPEÓN MUNDIAL 🇨🇱🏆🥇🤩! Con tan solo 17 años Matías González se coronó como el mejor del Mundial de Esquí Náutico en Recetto, Italia 🇮🇹, en la modalidad de figuras.

¡Simplemente un crack 🔥🔥!

📸 Instagram @bearwitnesssportsphotos pic.twitter.com/2OdY8mKdeP — IND Chile 🇨🇱 (@INDChileOficial) August 31, 2025