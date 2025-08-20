La adrenalina del Snowkite Fest vuelve al Centro de Esquí Corralco

El Centro de Esquí Corralco abre nuevamente sus puertas para recibir la décima edición del Snowkite Fest Corralco, un evento único en el país que combina la adrenalina de los deportes de nieve con la espectacularidad del kitesurf.

Del 28 al 31 de agosto, las faldas del volcán Lonquimay se llenarán de coloridas velas y deportistas, demostrando sus mejores habilidades en un festival de deporte y comunidad.

Este año, el evento promete ser uno de los más emocionantes, con una temporada de nieve excepcional que garantiza las condiciones perfectas para la práctica del snowkite. El festival no solo contará con emocionantes competencias, sino que también ofrecerá una experiencia completa para todos los asistentes en las instalaciones del centro de esquí.

"Cada año estamos más expectantes a lo que ocurrirá durante los días de competencia. Creemos firmemente en que tanto los amantes del esquí y snowboard como del kitesurf están aún descubriendo este nuevo deporte que une lo mejor de los dos mundos. Para nosotros ya es un éxito esta nueva edición dado que contamos con más inscritos que nunca. Acá el llamado es principalmente a que la gente venga con amigos o familias a disfrutar de días de buena calidad de nieve y de esperado viento para así, poder ver un espectáculo de velas único en el mundo", aseguraron los organizadores.