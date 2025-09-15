Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.2°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Esquí

Seleccionado italiano de esquí falleció tras trágico accidente en La Parva

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Matteo Franzoso sufrió una grave caída en el centro de esquí de nuestro país y su deceso fue confirmado este lunes.

Seleccionado italiano de esquí falleció tras trágico accidente en La Parva
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El deporte está de luto por un trágico accidente ocurrido en Chile. El italiano Matteo Franzoso, seleccionado de esquí de su país, falleció tras una lamentable caída que sufrió en el centro La Parva, ubicado a 50 kilómetros de Santiago.

Según información del medio italiano La Gazzetta dello Sport, el deportista perdió el control tras realizar un salto a gran velocidad y chocó contra una valla de madera, sufriendo un grave trauma craneal que lo dejó con muerte cerebral.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en helicóptero a una clínica de Santiago el sábado 13 de septiembre, quedando en coma inducido, por muerte cerebral.

Finalmente, la Federación italiana de Esqui confirmó este lunes el fallecimiento de Franzoso, quien este martes 16 de septiembre iba a cumplir 26 años.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada