Seleccionado italiano de esquí falleció tras trágico accidente en La Parva

El deporte está de luto por un trágico accidente ocurrido en Chile. El italiano Matteo Franzoso, seleccionado de esquí de su país, falleció tras una lamentable caída que sufrió en el centro La Parva, ubicado a 50 kilómetros de Santiago.

Según información del medio italiano La Gazzetta dello Sport, el deportista perdió el control tras realizar un salto a gran velocidad y chocó contra una valla de madera, sufriendo un grave trauma craneal que lo dejó con muerte cerebral.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en helicóptero a una clínica de Santiago el sábado 13 de septiembre, quedando en coma inducido, por muerte cerebral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)

Finalmente, la Federación italiana de Esqui confirmó este lunes el fallecimiento de Franzoso, quien este martes 16 de septiembre iba a cumplir 26 años.