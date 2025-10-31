"Created" se alzó como el gran vencedor del Clásico El Ensayo en el Club Hípico

Este viernes, el Club Hípico de Santiago albergó la 153ª edición del Clásico El Ensayo Mega 2025, la carrera hípica más antigua del país y que tuvo como vencedor al ejemplar "Created" bajó la dirección del jinete Óscar Ulloa en unas condiciones climáticas adversas debido a las amenazas de lluvia.

Con esto, el cabalgador nacional realzó su condición de referente al sumar su quinta victoria consecutiva en esta carrera. Preparado por Patricio Baeza y representando al Stud Marenga, demostró un gran temple en los 2.400 metros de la pista, remontando y superando a "Kiasora", quien había liderado gran parte de la prueba.

Por detrás del segundo lugar en el que terminó el ejemplar montado por Javier Leonardo, estuvo otro favorito como "Eccentric", con Jaime Medina en la silla y también preparado por el propio Baeza.

El cuarto lugar lo ocupó "A Todo Galope" (Nº 3) con Jorge González. La competencia acumuló un pozo de cerca de 150 mil dólares para los cuatro primeros puestos, de los cuales el ganador se llevó aproximadamente 70 mil dólares.