Haras de Carlos Heller logró récord en millonaria venta de ejemplar en remate de caballos fina sangre

El haras Don Alberto, del empresario Carlos Heller, expresidente de Universidad de Chile, logró un histórico récord, tras una millonaria venta de uno de sus ejemplares en un remate de caballos fina sangre, en Nueva York.

Según informó El Dínamo, en la casa de subasta Fasig-Tipton tiene fama mundial por la exclusividad de sus participantes y el cuidado en la elección de los ejemplares que ofrecen criaderos de renombre.

Y en esta ocasión, un ejemplar hijo de Into Mischief y Stellar Sound fue vendido en 4.1 millones de dólares a Coolmore.

En la subasta estaba el propio Heller como representante del haras, junto a su esposa Paola Ferrero, siendo aplaudidos por la enorme cifra lograda en la puja.