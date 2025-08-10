Chile tuvo un positivo inicio en el faustball de los Juegos Mundiales

La selección chilena de faustball inició su participación en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, con buenos resultados en la fase de grupos.

El equipo femenino nacional arrancó con una victoria de 3-0 frente a Estados Unidos, aunque en su segundo duelo de la jornada tropezó por 3-2 frente a Nueva Zelanda.

Por otro lado, el representante masculino se impuso por 3-2 a su similar de Italia.

La lluvia no incidió en los partidos de Chile, pero sí obligó a modificar el calendario en el resto de partidos.

El elenco masculino volverá a jugar este mismo domingo 10 de agosto a las 21:00 horas de Chile. Luego, a las 00:00 horas del lunes 11, las damas enfrentarán a Argentina. La selección de varones, en tanto, chocará contra los trasandinos a las 04:00.