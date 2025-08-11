Los equipos chilenos de faustball se metieron en cuartos de final en los Juegos Mundiales

Los Team Chile de damas y varones de faustball sellaron una gran actuación en la fase grupal de los Juegos Mundiales de Chengdú, en China, luego de concretar sendas clasificaciones a los cuartos de final del evento.

La selección femenina se impuso por 3-1 a Argentina y ahora en la ronda de los ocho mejores se verá las caras ante Austria, una de las potencias mundiales de este deporte surgido en Europa.

Los varones, en tanto, ganaron por 3-0 a los trasandinos y están a la espera de rival.

¿Qué es el faustball?

El faustball, también conocido como balón al puño, es un deporte de campo dividido que se juega con dos equipos de cinco jugadores cada uno.

Similar al voleibol, aunque al aire libre y sobre césped, el objetivo es pasar una pelota por encima de una red, pero con la peculiaridad de que la pelota puede botar una vez entre cada toque de los jugadores, y se golpea con el puño o el antebrazo.