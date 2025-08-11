Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial y bruma
Santiago13.3°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Juegos Mundiales

Los equipos chilenos de faustball se metieron en cuartos de final en los Juegos Mundiales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los elencos nacionales terminaron la fase grupal con sendos triunfos ante Argentina.

Los equipos chilenos de faustball se metieron en cuartos de final en los Juegos Mundiales
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los Team Chile de damas y varones de faustball sellaron una gran actuación en la fase grupal de los Juegos Mundiales de Chengdú, en China, luego de concretar sendas clasificaciones a los cuartos de final del evento.

La selección femenina se impuso por 3-1 a Argentina y ahora en la ronda de los ocho mejores se verá las caras ante Austria, una de las potencias mundiales de este deporte surgido en Europa.

Los varones, en tanto, ganaron por 3-0 a los trasandinos y están a la espera de rival.

¿Qué es el faustball?

El faustball, también conocido como balón al puño, es un deporte de campo dividido que se juega con dos equipos de cinco jugadores cada uno.

Similar al voleibol, aunque al aire libre y sobre césped, el objetivo es pasar una pelota por encima de una red, pero con la peculiaridad de que la pelota puede botar una vez entre cada toque de los jugadores, y se golpea con el puño o el antebrazo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada