Dolph Ziggler aterrizará en Chile para evento de Guerra de Titanes en marzo de 2026

La empresa de lucha libre chilena, Guerra de Titanes, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, confirmó la presencia de la estrella internacional Dolph Ziggler para su cartelera del evento Ambición de Poder 2026. El actual miembro del roster de TNA se presentará en nuestro país el sábado 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional.

Ziggler, quien compite actualmente como Nic Nemeth, ganó dos veces el título mundial de WWE, y también fue campeón Intercontinental y de los Estados Unidos.

"Siempre quise volver a luchar en Chile, tienen una afición impresionante. Me han contado lo que está logrando Guerra de Titanes y, apenas recibí el llamado, no lo dudé", Ziggler.

Pese a tener contrato con TNA, Ziggler volvió a WWE el pasado 17 de noviembre, en donde enfrentó a Solo Sikoa en Monday Night RAW.

"Es una superestrella a nivel mundial y llega con más vigencia que nunca, es cosa de ver su reciente regreso en Raw", destacó el excomentarista de WWE, Hugo Savinovich, quien participará como promotor y comentarista en el evento Ambición de Poder.

Dolph Ziggler es el primer invitado internacional confirmado, pero en Guerra de Titanes advirtieron que no será el único y que quedan más sorpresas por revelar durante las próximas semanas.

En la última edición de Ambición de Poder se presentaron Rhyno, Zack Sabre Jr, Brian Kendrick y Las Cholitas con la presencia de más de cuatro mil fanáticos en el Teatro Caupolicán.