El llamativo mensaje de Stephanie Vaquer previo a la segunda vuelta en Chile

La luchadora chilena Stephanie Vaquer, campeona mundial de WWE, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al repostear un llamativo mensaje sobre las elecciones, a solo tres días de la segunda vuelta presidencial que protagonizarán Jeanette Jara y José Antonio Kast.

El posteo original lo realizó Jorge Coulón, fundador de Inti Illimani, y Vaquer compartió la publicación en sus historias de Instagram.

"La cucaracha, por odio a la hormiga, votó por el insecticida. Murieron todos. Incluso el grillo que votó nulo y la mosca que no fue a votar", se lee en la publicación.

El último combate titular de Vaquer en WWE fue en el evento Survivor Series en noviembre, en donde defendió con éxito su campeonato ante Nikki Bella.

Vaquer no está pactada para aparecer este sábado en el evento Saturday Night's Main Event, show en donde John Cena tendrá su último combate como luchador profesional.