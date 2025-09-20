¡Histórica! Stephanie Vaquer se convirtió en la nueva campeona mundial de WWE

La luchadora chilena Stephanie Vaquer alcanzó la gloria al consagrarse como la flamante campeona mundial femenina de la WWE, durante el evento 'Wrestlepalooza' desarrollado en Indianápolis, Estados Unidos.

Vaquer se impuso a la japonesa Iyo Sky para alcanzar su primer reinado mundial, que a la vez es su primer cinturón desde que subió al "main draw" de la empresa de lucha más grande del planeta.

La nacida en San Fernando cerró la lucha con un espectacular Spiral Tap, movimiento aéreo que se ejecuta desde el esquinero, que dio paso al pinfall y el júbilo del público.

Incredible finishpic.twitter.com/pyDQibOW4L — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) September 21, 2025

En medio de la algarabía de espectadores y los comentaristas de la señal en español, Stephanie celebró la conquista con su padre, Héctor Vaquer.

Haciendo honor a su apodo de "La Primera", Vaquer además se convirtió en la primera luchadora chilena y sudamericana con un título de la WWE.