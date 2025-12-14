Síguenos:
Deportes | Polideportivo | Lucha

John Cena puso fin a su legendaria carrera en la WWE

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El 17 veces campeón mundial protagonizó su último combate profesional en el evento *Saturday Night's Main Event*. El "Líder de la Cenation" tuvo su despedida en una noche cargada de simbolismo.

John Cena oficializó su retiro de la lucha libre profesional este sábado en Washington D.C. tras caer ante Gunther en el evento estelar de "Saturday Night's Main Event". La leyenda de 48 años cerró su trayectoria en el cuadrilátero con un desenlace inesperado: Rindiéndose.

El combate fue una batalla física de alta intensidad. Gunther dominó gran parte del encuentro con sus característicos golpes al pecho, aunque Cena logró reaccionar aplicando un "Attitude Adjustment" sobre la mesa de comentarios. Sin embargo, el campeón Intercontinental resistió el castigo y atrapó al veterano en un "sleeper hold".

Atrapado en la llave y sin escapatoria, Cena sonrió levemente antes de golpear la lona en señal de rendición, poniendo fin al combate y a su carrera activa. Tras la derrota, el ahora exluchador se enfocará en su carrera en Hollywood, aunque mantendrá un rol como embajador de la compañía.

