La lucha libre chilena tendrá un histórico primer evento en el Estadio Nacional

La empresa Guerra de Titanes sorprendió al anunciar que el evento Ambición de Poder se realizará en 2026 en el Parque Estadio Nacional, siendo la primera vez que un evento de lucha libre chilena se celebre en el recinto deportivo más importante del país.

El encargado de dar la noticia fue el ecuatoriano Hugo Savinovich, leyenda de la lucha libre y mítico excomentarista de WWE, quien encabezará como anfitrión el evento Ambición de Poder: El Ascenso Final el 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional, con capacidad para cinco mil fanáticos.

Braulio Moreno, la mente creativa detrás de Guerra de Titanes y director general de la empresa, señaló que "'Ambición de Poder' representa el sueño de conquistar lo imposible, traer un evento a un recinto histórico donde la lucha libre chilena jamás había llegado. No es solo un show, es el renacimiento de la lucha libre en el continente".

La edición 2025 de Ambición de Poder se realizó en el Teatro Caupolicán ante más de cuatro mil fanáticos que disfrutaron la presencia de invitados internacionales de la talla de Rhyno, Zack Sabre Jr, Brian Kendrick y las Cholitas Wrestling.

Para el show de 2026 en el Nacional, también se esperan invitados internacionales.

"Si los fanáticos quedaron entusiasmados con la edición anterior, este año la idea es que eso sea el piso y que demos un salto de calidad aún mayor", agregó el mandamás de la empresa chilena.

La preventa para Ambición de Poder: El Ascenso Final comienza este martes 4 de noviembre y las entradas las puedes adquirir a través del sistema Propass. Las localidades son Galería, Tribuna, Ringside A, B y C con precios que van desde los $14.000 a $48.000 en este tramo de compra.