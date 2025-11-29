Síguenos:
¡La Primera! Stephanie Vaquer sorprendió con tremenda donación para la Teletón

La campeona mundial de WWE se cuadró desde Estados Unidos con la campaña solidaria.

La chilena Stephanie Vaquer, campeona mundial de WWE, sorprendió al enviar desde Estados Unidos una donación para la subasta en la Teletón.

En un video que divulgó Teletón en sus redes sociales, aparece "La Primera" expresando su apoyo a la campaña solidaria, donando parte la indumentaria, los "cuernitos" que utilizó en el evento Crown Jewel en Australia.

Vaquer también se excusó por no estar presente en la Teletón de forma física, ya que en esta misma jornada defenderá su título mundial ante Nikki Bella, en el evento Survivor Series: WarGames, en San Diego, California.

