Sigue imparable: Stephanie Vaquer retuvo el título mundial de NXT

Stephanie Vaquer sigue imparable en la WWE tras retener el título mundial de NXT, después de vencer a Giulia, Jordynne Grace y Jaida Parker en el evento Stand & Deliver.

La luchadora chilena se impuso en uno de los eventos más importantes de la marca amarilla y sigue extendiendo su período como campeona.

En la previa de la noche uno de Wrestlemania, la chilena sigue en ascenso, imponiéndose a las mejores luchadoras de la categoría.

Recordar que a partir de las 19:00 horas de este sábado, comienza el esperado evento, que cuenta con una gran cartelera.

The BEST of the BEST. 😮‍💨@Steph_Vaquer is in a league of her own! 🙌#AndStill #StandAndDeliver pic.twitter.com/7FxxNka23O