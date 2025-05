Stephanie Vaquer subió al "main roster" de la WWE y se sumará a RAW

La luchadora chilena Stephanie Vaquer marcó un nuevo hito en la WWE al ser ascendida al plano estelar de la compañía, donde será oficialmente parte de Monday Night RAW.

Vaquer arrancó en la máxima promotora del deporte espectáculo con un arrollador paso en NXT, donde alcanzó a ser doble campeona. Este nuevo paso se veía venir tras el fin de su reinado a manos de Jacy Jayne el pasado martes.

"Tras una larga negociación, me enorgullece anunciar a la nueva integrante de Monday Night RAW, Stephanie Vaquer", anunció Adam Pearce, gerente general de la marca roja.

Además, el administrativo adelantó la próxima lucha de la nacional: "Estará en vivo este lunes (2 de junio) participando en la lucha clasificatoria para Money in the Bank frente a Ivy Nile y Liv Morgan".

Cabe señalar que no será el debut absoluto de "La Primera" en las emisiones de RAW, pues ya había dicho presente en una lucha de campeonas contra Iyo Sky, mientras aún era parte de NXT, territorio de desarrollo de la World Wrestling Entertainment.

"Stephanie, estamos encantados de tenerte en RAW y emocionados por lo que traerá tu futuro. Bienvenida", añadió Pearce.

It is official. https://t.co/92glMinL4I