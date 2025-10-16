[VIDEO] ¡Enorme! Stephanie Vaquer recibió consejos de Triple H en su histórica entrada de Crown Jewel

El mítico Triple H, leyenda de WWE y jefe de contenidos de la popular empresa de lucha libre en Estados Unidos, sorprendió en sus redes sociales al compartir un video con los consejos que le entregó a la chilena Stephanie Vaquer, campeona mundial de la compañía, en el desarrollo de su histórica entrada en Crown Jewel en Australia.

"Una entrada es más que música y luces. Es crear un momento, es definir quien tu eres...y Stephanie Vaquer es una estrella", publicó Triple H en Instagram.

En el video, se muestra el video del ensayo de la entrada, en donde Hunter (cuyo nombre real es Paul Levesque) le explica a Vaquer la postura y el ritmo que debe tener cuando comienza su entrada y aparecer en escena antes de ir al ring.

El evento Crown Jewel fue el pasado fin de semana y Vaquer hizo historia al imponerse en el duelo de campeonas ante la otra monarca de WWE, la estadounidense Tiffany Straton.

Triple H, por su parte, está retirado como luchador desde 2022, dejando atrás una carrera en donde fue 14 veces campeón mundial de WWE, aunque también es recordado por tener una espectacular presentación. Sin embargo, desde en 2010 en adelante empezó una transición a nivel ejecutivo dentro de la empresa, siendo jefe creativo de forma oficial desde 2024, tras la salida de Vince McMahon.