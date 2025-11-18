[VIDEO] Jugador de la NFL asistió a Monday Night Raw y armó una trifulca con Judgement Day

El plantel de New York Giants, de la NFL, participó de la Monday Night Raw, en el Madison Square, y miembros del equipo se enredaron en una trifulca con el equipo de luchadores denominado "Judgement Day".

El corredor Cam Skattebo, junto con su compañero novato Abdul Carter y otros miembros de los Giants, se enzarzaron en una pelea con Finn Bálor, JD McDonagh y Dominik Mysterio a un costado del ring en la noche en que el legendario John Cena hacía su última aparición en Raw.

Mira acá la pelea