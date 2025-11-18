Síguenos:
[VIDEO] Jugador de la NFL asistió a Monday Night Raw y armó una trifulca con Judgement Day

El suceso se dio en pleno Madison Square Garden.

[VIDEO] Jugador de la NFL asistió a Monday Night Raw y armó una trifulca con Judgement Day
El plantel de New York Giants, de la NFL, participó de la Monday Night Raw, en el Madison Square, y miembros del equipo se enredaron en una trifulca con el equipo de luchadores denominado "Judgement Day".

El corredor Cam Skattebo, junto con su compañero novato Abdul Carter y otros miembros de los Giants, se enzarzaron en una pelea con Finn Bálor, JD McDonagh y Dominik Mysterio a un costado del ring en la noche en que el legendario John Cena hacía su última aparición en Raw.

Mira acá la pelea

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por WWE (@wwe)

