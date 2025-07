[VIDEO] WWE rindió emotivo homenaje a Hulk Hogan en el show Smackdown

La WWE rindió este viernes un emotivo tributo a Hulk Hogan, icónico luchador que falleció este jueves a los 71 años y que dejó un legado histórico en la empresa estadounidense, siendo uno de sus rostros principales en la década de los 80, 90 e incluso en los 2000'.

Al inicio del programa Smackdown, los luchadores del plantel de WWE se reunieron en el escenario y liderados por su jefe creativo, el mítico Triple H, dedicaron un minuto de silencio, mientras se tocaron 10 campanadas en el ring.

Posteriormente, WWE emitió un video repasando la carrera de Hogan, con la narración del propio Triple H.

Revisa el homenaje a continuación:

Take a look back at the career of WWE Hall of Famer Hulk Hogan, narrated by Triple H. pic.twitter.com/YyxNaMzdSU