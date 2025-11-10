Nueva edición de "Corriendo al Centenario PUCV" tuvo más de 1.500 competidores

En Valparaíso se realizó la tercera versión de "Corriendo al Centenario PUCV", actividad deportiva que congregó a más de 1.500 participantes en una mañana de domingo que combinó deporte, familia y espíritu universitario.

La iniciativa fue organizada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Dirección de Deportes y Actividad Física.

El evento contempló recorridos de 10 y 2,5 kilómetros, con un circuito que se desarrolló en pleno centro porteño, desde calle Errázuriz -a la altura de 12 de Febrero- hasta Plaza Wheelwright.

La vicerrectora de Vinculación con el Medio, Jacqueline Páez, destacó que esta actividad refleja el compromiso de la PUCV con la región y su comunidad. "Ésta es una actividad que regalamos a la Región de Valparaíso. Como universidad creemos que es fundamental abrir espacios para la actividad física y contribuir al bienestar de las personas. El deporte es un medio que fortalece la salud y el sentido de comunidad", afirmó.

Por su parte, el seremi de Deportes de la Región de Valparaíso, Leandro Torres, valoró la iniciativa impulsada por la casa de estudios. "El deporte entrega valores fisiológicos, sociales y humanos tremendamente importantes. Lo que vivimos hoy es el resultado de un gran trabajo en equipo. Nos alegra ver que universidades como la PUCV asuman con tanta seriedad y compromiso la promoción de la actividad física", indicó.

La preparación de la corrida se planificó con varios meses de anticipación por parte de la Dirección de Deportes y Actividad Física. Su director, Gernot Hecht, subrayó el impacto positivo del evento, tanto dentro como fuera de la Universidad. "Como institución siempre buscamos crear un vínculo estrecho con Valparaíso y creo que lo conseguimos plenamente. Este resultado nos impulsa a mirar con optimismo las celebraciones que se vienen rumbo a nuestro centenario", comentó

La convocatoria no solo reunió a corredores experimentados, sino también a integrantes de la comunidad universitaria y sus familias. Macarena Rosenkranz, directora de Innovación, participó junto a su hijo León en la categoría familiar. "Es una tremenda instancia que entrega la Universidad a la comunidad interna y externa. La organización estuvo excelente y demuestra el nivel de compromiso que la PUCV tiene con el deporte", señaló.

En la misma línea, Claudio Zett, director de la Escuela de Tecnología Médica, comentó que "estas instancias son una oportunidad única para compartir en familia, especialmente cuando te convoca una institución tan significativa como la PUCV".

En la categoría general, los ganadores fueron Sofía Pérez, en damas, y Sebastián Traslaviña en varones, quienes se llevaron el primer lugar tras completar los 10K. "La organización estuvo diez de diez. Se notó una mayor preocupación y un excelente recorrido", destacó la deportista.

"Corriendo al Centenario PUCV" se consolida así como una de las actividades deportivas más importantes del calendario universitario y de la Región de Valparaíso, reforzando la misión de la Universidad de promover la vida activa, el encuentro comunitario y la preparación de cara a su centenario institucional en 2028.