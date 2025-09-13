Patinadora Julia Gaise murió a los 23 años, víctima de atropello de un camión

Una tragedia golpeó al patinaje artístico con la muerte de la austriaca Julia Marie Geiser, quien fue atropellada por un camión mientras se trasladaba en bicicleta en Salzburgo.

El vehículo pesado tomó una curva en la ruta Gaisbergstraße y arrolló a Geiser, que se movilizaba por una ciclovía. Pese a los intentos médicos, la deportista falleció en el lugar por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones en torno al fatal accidente. El conductor del camión, de 46 años, fue sometido a una alcoholemia que arrojó resultado negativo.

El equipo EisTeam Salzburg evidenció su pesar por la trágica partida de Geiser, quien fue tricampeona nacional y "dejó una huella inolvidable en el hielo".

Junto con extender sus condolencias a la familia y cercanos de la prometedora patinadora, destacaron que "además de los deportes, Julia era una persona radiante", pues "era un rayo de sol en la comunidad cuya calidez y positividad superaban la banda de la pista de hielo".

Nacida en la localidad italiana Bressanone, fronteriza con Austria, el patinaje de Italia se plegó a las condolencias y recuerdos sobre Gaiser.

El alcalde Andras Jungmann señaló a Corriere Dell'alti Adige que "es una gran pérdida , especialmente para el mundo del deporte".

En tanto, la Federación Italiana de Deportes de Hielo emitió un comunicado recordando que Gaiser se inició en el club de WSV Brixen Eiskunstlauf, de Bressanone, alrededor de los 10 años y que incluso tuvo un paso por la selección nacional italiana.