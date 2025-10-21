Fortale-Senos Chile celebrará este fin de semana la tercera edición del Festival del Bote de Dragón

Fortale-Senos Chile, el equipo de remo integrado completamente por sobrevivientes de cáncer de mama, celebrará este fin de semana en Laguna Carén la tercera edición del Festival del Bote de Dragón, una actividad emblemática que une deporte, terapia física, solidaridad y cultura china.

El festival se desarrollará entre el viernes 24 y el domingo 26 de octubre, y participarán equipos del movimiento "Remadoras Rosas" provenientes de Iquique, Coquimbo, Santiago, Talca, Laja, San Pedro de la Paz, Santo Domingo, Villarrica y Puerto Varas, junto a delegaciones internacionales de Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Uruguay.

Para las "Remadoras Rosas", el bote dragón es mucho más que una competencia: Es una terapia física y emocional que simboliza la superación y el acompañamiento tras el cáncer de mama.

Durante la jornada del festival se viven momentos de profunda emoción, se realiza un homenaje a las compañeras que ya han partido, y se consolida como una celebración única en el país —una mezcla de cultura, deporte y resiliencia— que inspira a toda una comunidad. Más allá del agua y las medallas, deja un poderoso mensaje: Remar juntas es seguir viviendo, es vencer, y es nunca dejar de avanzar.

El festival contará además con una muestra cultural china, organizada junto al Instituto Confucio y la Universidad Santo Tomás, que incluirá danza del león, caligrafía y degustaciones tradicionales.