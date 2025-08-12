Laguna Carén acoge este sábado el regreso de la Regata de Velocidad "Bernardo O'Higgins"

La Laguna Carén se prepara para una jornada de alta competencia este sábado 16 de agosto, albergando el retorno de la tradicional y esperada Regata de Velocidad "Bernardo O’Higgins".

El evento, organizado por el Club de Remo Carén, congregará a 160 botes provenientes de diversos clubes del país, prometiendo un espectáculo deportivo de primer nivel en la comuna de Pudahuel.

La competencia se centrará en pruebas de 500 metros, un formato de velocidad pura que exige la máxima potencia y coordinación de los deportistas. Los mejores remeros del país lucharán por la gloria en una serie de carreras que se extenderán desde las 09:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente, en una de las citas más atractivas del calendario nacional.

Para quienes deseen asistir y apoyar a los atletas, el acceso al Parque Laguna Carén estará habilitado desde las 08:00 hasta las 18:00 horas. Los valores de ingreso son de 5.000 pesos para automóviles (incluye conductor), 3.000 pesos para motos y 1.000 pesos para acompañantes, peatones y ciclistas, facilitando un panorama accesible para toda la familia.

El Club de Remo Carén ha extendido una invitación a toda la comunidad para disfrutar de un día de deporte y naturaleza.

Además del espectáculo en el agua, los asistentes contarán con una cafetería que ofrecerá snacks y comidas calientes, ideal para disfrutar de una completa jornada de camaradería y apoyo al remo chileno.