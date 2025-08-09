Team Chile de Remo avanzó a dos finales en los Panamericanos Junior

Este sábado, el Team Chile de Remo logró clasificar a dos finales en su debut en los Juegos Panamericanos de Asunción. Felipa Rosas avanzó en singles, mientras que Martín Arcos y Benito Rosas lo hicieron en doble par.

Felipa Rosas obtuvo el segundo lugar en su heat con un tiempo de 8:21, a cinco segundos de la líder de la Serie 1, la paraguaya Nicole Martínez.

Por su parte, Martín Arcos y Benito Rosas accedieron a la final por repechaje, registrando un tiempo de 6:47.82, por detrás de la dupla cubana conformada por Leduar Suárez y Roberto Paz (06:46.23).

Ambas finales se disputarán este domingo 10 de agosto: Felipe competirá a las 07:15 horas de nuestro país, mientras Arcos y Benito harán lo propio a las 07:30.