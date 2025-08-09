Team Chile de Remo avanzó a dos finales en los Panamericanos Junior
Las definiciones se disputaran este domingo.
Las definiciones se disputaran este domingo.
Este sábado, el Team Chile de Remo logró clasificar a dos finales en su debut en los Juegos Panamericanos de Asunción. Felipa Rosas avanzó en singles, mientras que Martín Arcos y Benito Rosas lo hicieron en doble par.
Felipa Rosas obtuvo el segundo lugar en su heat con un tiempo de 8:21, a cinco segundos de la líder de la Serie 1, la paraguaya Nicole Martínez.
Por su parte, Martín Arcos y Benito Rosas accedieron a la final por repechaje, registrando un tiempo de 6:47.82, por detrás de la dupla cubana conformada por Leduar Suárez y Roberto Paz (06:46.23).
Ambas finales se disputarán este domingo 10 de agosto: Felipe competirá a las 07:15 horas de nuestro país, mientras Arcos y Benito harán lo propio a las 07:30.
¡DOS FINALES! 😎😎— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 9, 2025
El Team Chile 🇨🇱 de Remo 🚣🏼♀️🚣🏻♂️ logró acceder a dos definiciones en su estreno en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 🇵🇾, luego de las actuaciones de Felipa Rosas (single) y de Martín Arcos junto a Benito Rosas (doble par).
Felipa fue segunda en su… pic.twitter.com/FLWtSeAQNN