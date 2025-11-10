Chilena Rafaella Montesi conquista el ALAS Global Tour de Guatemala
La deportista nacional se consagró subcampeona en la categoría sub 18.
La deportista nacional se consagró subcampeona en la categoría sub 18.
La surfista chilena Rafaella Montesi se adjudicó la última fecha del circuito ALAS Global Tour (Asociación Latinoamericana de Surf) en Guatemala y finalizó como subcampeona de la competencia en la categoría sub 18.
La ascendente rider dominó las olas en El Paredón y completó una tremenda temporada luego de competir en Perú, Panamá, Nicaragua, Puerto Rico y la costa guatemalteca.
"Este resultado es la culminación de un gran esfuerzo y dedicación durante todo el año. Ser subcampeona del circuito latinoamericano es un paso gigante en mi carrera y una motivación enorme para seguir entrenando fuerte y llevar el nombre de Chile a lo más alto", declaró la especialista nacional tras su triunfo.
Rafaella tiene 18 años y ha sido campeona sudamericana en menores. Ha disputado múltiples Campeonatos del Mundo juveniles y en septiembre debutó en su primer mundial en la categoría Open.
Ahora, la oriunda de Zapallar se prepara para disputar la Final del Alas Global Tour (17-22 de noviembre), en Punta Mango, El Salvador.