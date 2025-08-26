Surf: Dominique Charrier se coronó en una de las olas más imponentes de Sudamérica

Luego del cuarto lugar obtenido el fin de semana anterior en la modalidad de Tow-in en las playas de Brasil, la oriunda de Pichilemu Dominique Charrier se insertó inmediatamente a las olas del campeonato más importante de Perú: Pico Alto Pro, organizado por Club Big Wave Perú

En su categoría de participación invitacional, entró al agua oficialmente el domingo con el punto más alto del swell, directo al main event y sólo le bastó imponerse con gran dominio en una majestuosa ola derecha sobre el último tramo de tiempo del Heat 3 para coronarse como la mejor de la categoría femenina.

Luego de mucho entrenamiento en Chile y algunas participaciones afuera durante el año, Pico Alto Pro se transforma en el primer gran triunfo internacional para la surfista en lo que va del año, destacando su talento en una competencia que se caracterizó por los fuertes vientos, la altura de las olas y lo impredecible del clima durante el fin de semana en el malecón de Sofía, en Punta Hermosa.

"Fue mi primer campeonato internacional de olas grandes y también con esta ola. Una nueva experiencia, muy divertida pese al clima adverso que enfrentamos, estuvo muy duro. Me tocó ir al agua en el penúltimo heat del día, yo estaba nerviosa, pero me había preparado para enfrentar un mar feo, porque mi equipo ya me había advertido algunas dificultades. Fueron 70 minutos de series grandes muy complejas, pero sobre el final pude agarrar una ola bien movida, con muchos bumps, pero logré afirmarme y completarla, lo que me hizo ganar el campeonato", confesó la joven surfista nacional.