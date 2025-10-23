Surfista nacional Nicolás Vargas vivió aterrador momento con un lobo marino en plena competición

Una insólita y aterradora experiencia vivió el surfista nacional Nicolás Vargas durante su participación en la quinta fecha del Circuito Nacional de Surf "Lobos x Siempre: La Celebración", que se disputa en Punta de Lobos hasta este sábado 25 de octubre. El deportista tuvo un encuentro cercano con un lobo marino de gran tamaño que lo obligó a salir del agua por temor a ser atacado.

El propio Vargas relató el incidente, ocurrido justo cuando se disponía a entrar al mar para su heat. "Justo entré por la piedra rajada, ya quedaban como 3 minutos (para comenzar la manga), entonces estaba súper concentrado en entrar y posicionarme", comenzó explicando.

Fue en ese momento que la adrenalina de la competencia se mezcló con el pánico. "Ya voy entrando, con el agua hasta la cintura y a punto de subirme a la tabla y remar, salta este lobo al lado mío. El lobo era gigante, era como dos veces yo, y cae no sé, a 2 metros", detalló el atleta Vans.

El animal, que según Vargas pudo haber estado descansando en una roca sin ser visto, le generó un susto mayúsculo. "Me asusté demasiado, no entré a remar, me salí del agua, de hecho", confesó.

La tensión aumentó cuando el deportista y el lobo marino quedaron en un canal estrecho. El animal intentó avanzar sin éxito y se devolvió, lo que provocó aún más temor en Vargas. "Ahí cuando se devolvió dije: 'capaz que me va a morder, se va a sentir atacado', me tuve que salir. Todo esto con la presión de que iba a comenzar luego mi heat", añadió.

Finalmente, el animal se alejó en otra dirección, permitiendo que el surfista pudiera ingresar al mar y competir. A pesar del susto, el hecho quedó como una anécdota tragicómica del torneo. "En el momento fue medio chistoso, me asusté y todo, pero después no pasó nada, no pasó nada. Fue el momento", cerró el deportista quien se encuentra en el primer lugar de la categoría Open Varones.