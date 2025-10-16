Vuelve el circuito mundial de surf a Chile con doble corona en Arica e Iquique

Después de 3 años de ausencia, regresa el tour mundial de la World Surf League en la zona norte del país. Del 22 al 26 de octubre la Ex Isla Alacrán será el epicentro del planeta surf con la peligrosa y afamada ola "El Gringo", con el retorno del Arica Pro Tour.

"El Gringo debe ser el mejor slap (ola tubular de gran dimensión y fuerza en fondo de roca) del mundo. Y eso seduce a los mejores surfistas del planeta. Por acá han pasado varios campeones mundiales, y para esta fecha se espera el arribo de grandes cartas como Brasil, que es en estos momentos la principal potencia de este deporte en el mundo", señaló Francisco Gana, director deportivo del Arica Pro Tour.

Del 28 de octubre al 2 de noviembre, la costa de la capital de la región de Tarapacá se llevará toda la atención con el Iquique Pro en la desafiante ola "La Punta".