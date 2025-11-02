World Surf League: Douglas Silva y Arena Rodríguez fueron los monarcas en Iquique

Dos semanas duró en Chile la doble corona de la liga más importante del planeta: la World Surf League (WSL). Este domingo se dieron las finales del Iquique Pro en playa Cavancha, La Punta, con olas cercanas a los tres metros de altura, únicas en su categoría, sorprendiendo a los surfistas internacionales.

La contienda sobre la playa de la Tierra de Campeones sacó gritos del público cuando el brasileño Douglas Silva lo dio todo sumando un alto puntaje y coronándose como el campeón en la doble corona de la WSL que comenzó la semana pasada en Arica y que ahora se remató en Iquique. Su compatriota, Ryan Kainalo se quedó en el segundo lugar, pero a la postre se subió al primer puesto en la categoría junior.

"Estoy muy agradecido de ganar esta etapa, quiero seguir avanzando en el ranking y aspirar a mayores competencias. Las olas de Iquique son de alto nivel", señaló el campeón Douglas Silva.

En open damas la batalla fue entre peruanas. La competencia fue woman to woman, punto a punto, ola con ola. Arena Rodríguez de Máncora se llevó el trofeo al obtener 11.87, una leve diferencia de 10.14 de su compatriota Catalina Zariquiey.

"Me siento muy feliz de haber ganado en Iquique, es una ola que me gusta bastante, es muy especial, estoy orgullosa de mí y todas las peruanas. Son los y las mejores surfistas de la región", señaló la campeona Arena Rodríguez.

Chilenos en el podio

La participación chilena fue sobresaliente, con varios atletas nacionales dejando una marca en el torneo y sumando puntos cruciales para el ranking mundial. La surfista Estela López fue una de las más destacadas al lograr un doble tercer lugar en las categorías junior y open damas.

A ella se sumó el joven de Maitencillo, Noel de la Torre, quien también consiguió un meritorio tercer lugar en junior varones, además de un quinto puesto en open.

Finalmente, la coquimbana Chiara Bagoni tuvo una actuación excepcional al llegar a cuartos de final en quinto lugar en open damas, alcanzando su mejor resultado en una competencia Qualifying Series de la World Surf League, demostrando su ascenso en el surf internacional. Las hermanas Matilda e Isidora Bultó también se anotaron quintas en el Open.