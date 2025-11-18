Arantza Inostroza y Héctor Flores serán los abanderados de Chile en los Bolivarianos 2025

Los deportistas Arantza Inostroza (esgrima) y Héctor Flores (tiro skeet) liderarán al Team Chile en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, evento a realizarse entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, y que marca el comienzo del ciclo olímpico que culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Estamos felices de que Arantza y Héctor sean nuestros abanderados. Creemos que ambos, además de ser notables deportistas, representan el espíritu del Team Chile. Esta competencia es el primer paso para todos los deportistas chilenos que aspiran a clasificar a los próximos Juegos Olímpicos", comentó el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

Arantza es una ascendente esgrimista que participa en la especialidad del florete, siendo la única que compitió en los Juegos Olímpicos de París. Ha ganado múltiples medallas en Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos y Panamericanos específicos.

"Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Es un honor enorme que me hayan considerado como una de las abanderadas. También tengo muchas ganas de ganar. Espero que así sea, voy por esta medalla y así representarlos de la mejor forma", explicó Arantza.

Héctor es un experimentador tirador de modalidad skeet, actual número cinco del ranking mundial en escopeta. Ha ganado cuatro medallas en Copas del Mundo (dos oros, una plata y un bronce), siempre acompañado de la campeona olímpica Francisca Crovetto. Este año fue cuarto en las Copas del Mundo de Buenos Aires y de Lima.

"Es un honor. Siempre he dicho que he estado y siempre estaré agradecido del Comité Olímpico de Chile, quienes siempre han apoyado a los deportistas, no solo en el deporte, sino también en otras áreas personales. Espero representarlos de la mejor forma en este megaevento", aseguró Flores.

El Team Chile competirá en Perú con 297 representantes en 31 deportes.