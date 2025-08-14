Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.7°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Catalina Lorca ganó bronce para Chile en el patinaje de los Juegos Mundiales de Chengdú

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La patinadora Catalina Lorca se sumó a la exitosa semana del polideportivo nacional al alzarse con la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú 2026. La deportista nacional de 20 años fue tercera en los 500 metros y no solo eso, dado que ahora viajará a Sudamérica para sumarse a la delegación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados