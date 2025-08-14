Catalina Lorca ganó bronce para Chile en el patinaje de los Juegos Mundiales de Chengdú
Publicado:
Fotos Destacadas
El remo chileno cerró su participación en Asunción con 12 medallas: ocho fueron de oro
Intervino la policía: Barristas de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron gresca en Medellín
Municipio de Santiago incorporó 300 nuevos agentes de seguridad municipal
Fotos Recientes
Catalina Lorca ganó bronce para Chile en el patinaje de los Juegos Mundiales de Chengdú
Taylor Swift se convirtió en una diva de cabaret para su nuevo disco "The life of a Showgirl"
"Cantaron los Angeles Azules": La reacción de la prensa argentina tras el golpe de la U a Independiente
La patinadora Catalina Lorca se sumó a la exitosa semana del polideportivo nacional al alzarse con la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú 2026. La deportista nacional de 20 años fue tercera en los 500 metros y no solo eso, dado que ahora viajará a Sudamérica para sumarse a la delegación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados