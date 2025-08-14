La patinadora Catalina Lorca se sumó a la exitosa semana del polideportivo nacional al alzarse con la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú 2026. La deportista nacional de 20 años fue tercera en los 500 metros y no solo eso, dado que ahora viajará a Sudamérica para sumarse a la delegación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

